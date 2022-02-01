دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, أمس, برنامج “صناعة التربوي”.

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى بناء شخصية التربوي وتمكينه من القيام بأدواره بكفاءة وفعالية، والإسهام في رسم منهجية علمية تطبيقية لصناعة التربوي وبنائه، وتزويد التربوي بالأدوات والآليات المؤثرة والرقي بمساحة الوعي والتفاعل الإيجابي مع معطيات العصر لدى التربويين، وقيادة التربوي لإنتاج المعرفة التربوية ونشرها وتطبيقها في المجالات المختلفة.

نهضة الأمة وحضارتها

وأشار الشيخ السديس إلى أن التربية هي الركيزة الأساسية في نهضة الأمة وحضارتها، والمناطة بصناعة جيل المستقبل ورُقِي للأفراد والمجتمعات مبيناً أن البرنامج يعمل على بناء التربوي بناءً متزناً وشاملاً وفق أسس ومنطلقات علمية، من خلال منظومة متكاملة من الأدوات والبرامج المتخصصة التي تُسهم في رفع كفاءته وزيادة مِهنيّته وإعداد نماذج من التربويين يُحسّنون أساليب التربية الصحيحة بما يتلاءم مع مستجدات العصر.