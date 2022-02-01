قال استشاري الأمراض المعدية، وائل باجهموم: إن تصنيف المملكة ثانيًا ضمن أكثر الدول استجابة لكورونا، يعكس ثمرة عمل الحكومة خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أولوية القيادة في الحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

لا غريب:

وأضاف باجهموم خلال تصريحات إلى الإخبارية: أنه لا غريب ولا جديد، الخبر سعيد جدًّا ولكنه حقيقة ذكرناها في الفترة الماضية، حيث تعكس مدى التناغم بين أفراد المجتمع والحكومة التي تصر على عمل كل ما هو مفيد لصحة المواطن والمقيم.

ثمرة جهد:

وتابع: تصنيف المملكة ثانيًا ضمن أكثر الدول استجابة لكورونا يعكس ثمرة جهد استمر عامين، القرارات التي اتخذتها الحكومة مناسبة وفي وقت حاسم.