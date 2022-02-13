أكدت وزارة الصحة أن التراخوما هو مرض بكتيري يصيب العين، واستطاعت المملكة ولله الحمد القضاء عليه.

أعراض المرض:

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن أعراض التراخوما منها حكة وتهيج في العين والجفن وألم واحمرار في العين وكذلك خروج صديد منها وأيضًا تورم الجفن وحساسية الضوء والعمى.

ولفتت إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هي عائلة الشخص المصاب أو من يعيشون حوله والأطفال، وكذلك النساء لأنهن معرضات للإصابة مرات أكثر من الرجال.

طرق الوقاية:

وأشارت الصحة إلى أن الوقاية من التراخوما تكون بنظافة الوجه وتحسين البيئة المحيطة والمضادات الحيوية لإزالة العدوى وكذلك الجراحة لعلاج المرحلة المسببة للعمى.