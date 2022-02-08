نبهت سفارة المملكة لدى اليونان، المواطنين الراغبين بالسفر إلى اليونان بشأن وجود فحص عشوائي للقادمين إلى البلاد.

فحص عشوائي:

وقال الحساب الرسمي لسفارة المملكة باليونان عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: تود السفارة إفادة المواطنين الكرام الراغبين بالسفر إلى اليونان، بأن السلطات من اليوم الاثنين وحتى تاريخ 21/ 2/ 2022م ستقوم بعمل فحص عشوائي للقادمين إلى اليونان، ومن تكون نتيجته إيجابية فيجب أن يلتزم بحجر مدته خمسة أيام في مواقع تحددها وتشرف عليها السلطات اليونانية.

وتابعت أنه سيسمح لمغادرة الأشخاص الذين تجاوزوا خمسة أيام شريطة عدم ظهور أي أعراض، ومن تستمر معه الأعراض فسيبقى في موقع الحجر حتى تختفي الأعراض بشكل كامل.