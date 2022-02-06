وجهت سفارة المملكة بالكويت تنويهًا هامًا لرعاياها، بخصوص شروط العودة إلى السعودية وطلبات تجديد جوازات السفر.

شروط تجديد جوازات السفر

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “تود السفارة أن تلفت عناية المواطنين الكرام الراغبين في تجديد جوازات السفر بأن طلبات التجديد لا تتم إلا بوجود هوية وطنية سارية المفعول؛ وأن تجديد الهوية الوطنية يتم من داخل المملكة وليس عن طريق السفارة”.

فحص PCR

وفي تغريدة أخرى طالبت السفارة في الكويت رعاياها بتقديم فحص PCR سلبي قبل المغادرة بموعد محدد.

وكتبت: “تود السفارة التأكيد على المواطنين الكرام بأن عليهم تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة ويستثنى من ذلك من هم أقل من (8) أعوام وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 9 فبراير لكل القادمين للمملكة عبر جميع المنافذ البرية والجوية”.

الجرعة التنشيطية

وكانت وزارة الداخلية قد اشترطت أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا للمواطنين الراغبين بمغادرة البلاد ممن أمضوا ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وإلزام جميع القادمين إلى السعودية بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.