دعت السفارة السعودية في أوكرانيا المواطنين السعوديين الموجودين هناك إلى سرعة التواصل معها في أسرع وقت ممكن في ظل التطورات التي تشهدها البلاد خلال الساعات الأخيرة.

وقالت السفارة في بيان لها إنه نظرًا للمستجدات الراهنة وحرصًا من حكومة المملكة العربية السعودية على سلامة المواطنين في كل مكان، فإن السفارة في كييف تدعو كافة المواطنين الذين لم يتواصلوا معها خلال فترة الإجلاء بالتواصل معها في أسرع وقت ممكن.

التواصل مع السفارة في أوكرانيا

وفي وقت سابق دعت سفارة المملكة في كييف، جميع المواطنين السعوديين الموجودين في البلاد إلى سرعة التواصل مع السفارة لتسهيل مغادرتهم فوراً.

كما طالبت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، المواطنين الموجودين هناك بالتواصل معها على الرقم: 00380839090123 و00380445205170.وأهابت بجميع المواطنين بتأجيل سفرهم إلى أوكرانيا في الوقت الراهن.