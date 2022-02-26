أعلنت السفارة السعودية في موسكو تقييد السلطات رحلات الطيران في جنوب روسيا حتى الثاني من مارس المقبل.

وقالت السفارة في بيان لها عبر تويتر : تود سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو تنبيه المواطنين الزائرين والمقيمين في روسيا الاتحادية إلى أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أعلنت عن تقييد رحلات الطيران مؤقتًا في بعض المطارات في جنوب روسيا لغاية 2 مارس.

المطارات المتأثرة بقرار تقييد الطيران

وأضافت أن المطارات المشمولة بالتقييد تشمل ما يلي: روستوف (بلاتوف) ، كراسنودار (باشكوفسكي) ، أنابا (فيتيازيفو) ، جيلينجيك ، إليستا ، ستافروبول ، بيلغورود ، بريانسك ، أوريول ، كورسك ، فورونيج ، سيمفيروبول.