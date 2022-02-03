تأهل منتخب السنغال الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، وذلك بعد الفوز على منتخب بوركينا فاسو بثلاثية لهدف في دور نصف النهائي.

ملخص مباراة السنغال وبوركينا فاسو:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، افتتح منتخب أسود التيرانجا التسجيل عبر مدافعه عبدو ديالي في الدقيقة السبعين، بعد خطأ قاتل من مدافعي منتخب بوركينا فاسو.

وبعدها بـ 6 دقائق، أضاف إدريسا جي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الهدف الثاني للفريق السنغالي في الدقيقة الـ76 بعد تمريرة متقنة من اللاعب ساديو ماني.

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وقلص منتخب بوركينا فاسو، الفارق محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب إبراهيم توري في الدقيقة الـ82.

وأضاف منتخب أسود التيرانجا الهدف الثالث عبر ساديو ماني في الدقيقة الـ88.

أسود التيرانجا يواجهون الفائز من مباراة مصر والكاميرون:

وستقام مباراة نصف النهائي الثانية، اليوم بين منتخبي مصر والكاميرون في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، ليواجه الفائز منهما منتخب أسود التيرانجا في النهائي مساء الأحد المقبل.