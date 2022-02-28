في إشارة إلى الانتقادات الشديدة التي تعرض لها وزير التعليم المصري قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي خد على دماغه لما مات.

السيسي يرد على منتقدي تطوير التعليم

وأضاف السيسي خلال كلمته ضمن فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الاثنين: “البلد دي بلدنا كلنا وأنا دائمًا أقول الأمن القومي والأمن القومي والأمن القومي في كل حاجة.. الرعاية الصحية أمن قومي.. التعليم أمن القومي”.

وتابع: “الدكتور طارق شوقي وزير التعليم خد على دماغه لما مات لما جيه يطور التعليم.. إنتوا عاوزين تعليم ولا مش عاوزين؟.. لقاءاتنا دي الهدف منها توعية حقيقية لواقعنا.. وإحنا مش بنتكسف”.

وعن حديث الحكومة عن وصول معدل النمو إلى 6% رد الرئيس: “هو إحنا اللي زينا ينفعه معدل نمو 6%.. اللي زينا محتاج نمو 60%.. عشان يكون عندي 5 تريليونات دولار دخل وناتج محلي لـ 100 مليون مواطن”.

هجرة الأطباء

وعلّق الرئيس المصري على هجرة الكثير من الأطباء في الفترة الأخيرة، موضحًا أن الرواتب التي يحصلون عليها في مصر لا تناسبهم.

وقال: “الناس بتسبنا علشان فرصة عمل في حتة تانية علشان يعيش.. الأطباء اللي بيمشوا.. هو أنا بديله مرتب كويس ولا مش عاوز أديله مرتب كويس؟ أنا مش قادر أديله مرتب كويس”.

وتابع السيسي: “المدرس اللي بتتكلموا عليه.. أنا مش قادر أديله مرتب كويس” مشيرًا إلى أن الدولة تواجه الكثير من التحديات والأعباء المتراكمة على مدار عقود طويلة.