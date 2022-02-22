هنأ الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، بمناسبة يوم التأسيس.

السيسي يهنئ المملكة بـ يوم التأسيس:

وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “هذا اليوم يعبّر بصدق عن العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية ومسيرة البناء والتطوير والنهضة التي شهدتها على جميع المستويات في ظل قيادتها الحكيمة”.

سائلًا المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية، قادةً وشعبًا، الأمن والعزة والمزيد من الازدهار والتقدم.

ذكرى وطنية:

تحتفل السعودية بدءًا من هذا العام بمناسبة “يوم التأسيس”، وهو اليوم الذي أسس فيه الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى (عام 1139هـ/ 1727م) في تأكيد على رسوخ هذا الوطن العظيم وتاريخه المجيد المُمتد منذ ثلاثة قرون.

ويعد يوم التأسيس ذكرى وطنية وفخرًا للمملكة العربية السعودية يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء وطن يمتد تاريخه لثلاثة قرون.

وتعتبر الدولة السعودية دولة ممتدة عبر تاريخها منذ قيامها للمرة الأولى قبل ثلاثة قرون، إذ لم يفصل بين الدولتين الأولى والثانية سوى 7 سنوات، فيما قامت المملكة العربية السعودية بعد 10 سنوات فقط من الدولة السعودية الثانية، وهو ما يؤكد على امتداد الدولة ووضوح المبادئ الراسخة التي قامت عليها.