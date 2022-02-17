تسلم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الدفعة السادسة من هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والبالغة 49,980 نسخة من إصدارات المجمع من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمات معاني القرآن الكريم، إلى البوسنة والهرسك، ليصل إجمالي ما أرسل (113,880) نسخة.

التسليم غداً:

وستجري مراسم تسليم الهدية بمقر مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة سراييفو يوم غدٍ الجمعة الموافق 17/7/1443هـ، بعد أن تم وصول كافة الشحنات وفق البرتوكولات الصحية والإجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

خدمة الإسلام والمسلمين:

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على العناية والاهتمام بكل ما يخدم كتاب الله العزيز، طباعة ونشراً وتعليمًا، وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك، مشيراً إلى أن الهدية تجسد رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وخدمة كتاب الله ونشره للمسلمين بالعالم؛ اتساقاً مع رسالتها وريادتها للعالم الإسلامي.

وبين أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تتشرف، وعبر سفارات المملكة والملحقيات الدينية والمراكز الثقافية والإسلامية، بتوزيع هذه الهدية على الوزارات والمشيخات والجمعيات الإسلامية، والتي تعد أعظم الهدايا؛ كونها كتاب الله العزيز القرآن الكريم، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزها وتقدمها واستقرارها، وأن يجزي ولاة أمرها خير الجزاء.