أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، توجيهًا لأصحاب الفضيلة خطباء الجوامع، والمساجد المهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها بعموم مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافقة 17/ 7/ 1443هـ، للحديث عن أهمية تحصين الآبار حفاظًا على الأرواح، والاستشهاد بالأدلة الشرعية على وجوب الاستجابة للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن، والتعاون مع الجهات المختصة في ذلك.

الحديث عن تحصين الآبار:

ويأتي هذا التوجيه بناءً على ما صدر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث دعت إلى ضرورة الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة لردمها وتحصينها، لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين حفاظًا على النفس البشرية من الهلاك لا قدر الله، وتماشيًا مع رسالة منابر الجمعة ودورها في التوعية والإرشاد والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة لبث الوعي المجتمعي.