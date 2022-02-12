‎‏‎‏‎ عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي.

‎‏‎‏‎واطلع المجلس على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير الاقتصادي الربعي لوزارة الاقتصاد والتخطيط.‎

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كما ناقش المجلس خلال اجتماعه العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة حيال ما أنجز في قطاع المياه في جوانبه التشريعية والتنظيمية والتنفيذية.

مستوى التقدم المحرز في المشاريع الكبرى:

‎واستعرض المجلس العرض المقدم من صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة حيال مستوى التقدم المحرز في المشاريع الكبرى.

‎كما تناول المجلس العرض المقدم من وزارة المالية في شأن تقييم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

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وتابع التقارير الدورية المقدمة من وزارتي الصحة والاقتصاد والتخطيط في شأن المستجدات والتطورات الصحية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -19).

‎‏‎وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.