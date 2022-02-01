خص الشاعر ومض صحيفة “المواطن” بقصيدة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
نص القصيدة:
وجاء في نص القصيدة ما يلي:
اللظى في كنين الجوف شب وتمادى *** والصبر باح ياهل الصبر وقت العزايم!
ما يسر السنافي كود جدع السوادا *** وأنت يامير تهزم من نوى بك هزايم
الفحل لا نتهض للكايده ما تهادى *** يلقح عزومه بحلمه وينجب غنايم
يابو سلمان اقدم للرجا والمرادا *** عزوتك شعبك اللي في مساريك هايم
هيلعي يقود عزومنا ما يقادى *** صيرمي لا عمر دخانها جاك حايم
من نسل شيخنا سلمان صفو العبادا *** غادق الناس عطفه وباطش بالخصايم
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