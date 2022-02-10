تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد ضمك، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الليوث يسعى لمواصلة تفوقه

ويتفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على نظيره ضمك في الرياض، حيث إنه لم يتعثر سواء بالخسارة أو التعادل أمامه على ملعبه، ونجح في تحقيق الفوز مرتين بنتيجة 3/2 و2/1.

ويأمل الليوث تحقيق الفوز في مباراة اليوم، أملًا في تعثر النصر ضد الاتحاد، وخطف المركز الثاني منه، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته أمام الفيصلي بالجولة الماضية.

الشباب ضد ضمك

ويلعب الشباب ضد ضمك عند الساعة 6:20 مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في افتتاح منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.