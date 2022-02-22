واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نتائجه المخيبة للآمال خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، بعد توديعه لبطولة كأس الملك.

الراقي يودع كأس الملك

ولعب الشباب ضد الأهلي بالأمس ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، وانتهت المباراة بفوز الليوث بنتيجة 2/1، ليضرب موعدًا مع الهلال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يُعاني هذا الموسم

وظهر الراقي بمستوى متراجع في جميع البطولات الموسم الرياضي الحالي، حيث ودع كأس الملك، ويحتل المركز التاسع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليبتعد عن المنافسة على مقاعد دوري أبطال آسيا.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 21 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح في تحقيق الفوز في 5 مباريات، وخسر 6 مرات، وتعادل 10 مرات، ليكون الأكثر تعادلًا هذا الموسم.

ولم يتمكن الراقي من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي بشكلها الجديد، بعدما اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم الصيغة الإسبانية للبطولة، بداية من النسخة الجديدة بمشاركة 4 فرق.