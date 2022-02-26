أنهى نادي الاتحاد، الشوط الأول من ديربي جدة، متفوقًا على الأهلي بثلاثية لهدف في الجولة الـ22 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د7' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق عبدالرزاق حمدالله

الاهلي 0 × 1 الاتحاد#الأهلي_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/zotaLvKljh — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 26, 2022

ملخص الشوط الأول:

وكان المغربي حمدالله منح العميد التقدم بهدفين في الدقيقتين الـ6 والـ20، ثم أضاف البرازيلي رومارينيو ثالث الأهداف في الدقيقة الـ40.

ونجح الأهلي في تقليص الفارق عبر البرازيلي كارلوس إدواردو قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.

يذكر أن العميد كان فاز في الدور الأول على الأهلي بثنائية دون رد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د45+2' الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق كارلوس ادواردو الاهلي 1 × 3 الاتحاد#الأهلي_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/FBi61aA3gQ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 26, 2022

هدددددف!⚽️ د41' الهدف الثالث لـ الاتحاد عن طريق رومارينهو الاهلي 0 × 3 الاتحاد#الأهلي_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/IQh6xWfxGF — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 26, 2022