انتقل الى رحمة الله فضيلة الشيخ سليمان بن عبدالله المهنا، الرئيس السابق للمحكمة الكبرى (العامة) بالرياض، عصر اليوم الأحد، بعد عارض صحي لم يمهله طويلًا.

والشيخ الراحل والد كل من الدكتور مهنا المستشار والمشرف على مكتب رئيس الشورى سابقًا، والشيخ عبدالله الداعية المعروف والشيخ المحامي محمد صاحب النشاط العلمي والثقافي المعروف، والشيخ الدكتور خالد إمام الحرم النبوي وعبدالمجيد وشقيقه الشيخ محمد.

وستكون الصلاة عليه بإذن الله بعد صلاة عصر يوم غد الاثنين في جامع الجوهرة، البابطين طريق الملك فهد بالرياض.

سيرة عطرة:

وللفقيد سيرة عطرة في القضاء؛ حيث عمل بعد تخرجه من كلية الشريعة في محافظة الاحساء قاضيًا لثماني سنوات، لينتقل بعدها للمحكمة الكبرى بالرياض قاضيًا ثم رئيسًا.

“المواطن” تعزي أسرته الأبناء مهنا والشيخ عبدالله والشيخ محمد والشيخ الدكتور خالد وعبدالمجيد وبناته سارة وهيا والدكتورة جواهر ونوف وأسماء، وزوجتيه.