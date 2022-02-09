جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية اللقاحات في القضاء على المتحورات مستدلة على ذلك بنجاح اللقاح في القضاء على الكوليرا بالمملكة رغم كثرة المتحورات وخطورتها.

اللقاح يقضي على الكوليرا

وقالت الصحة، في منشور لها على صفحتها بتويتر: “وباء الكوليرا في المملكة قصة انتهت بظهور اللقاحات”، مضيفة أن “قصة انتشار وباء الكوليرا في المملكة سنينًا طويلة مع وجود متحوراته العديدة انتهت بعد ظهور اللقاحات”.

عدد الوفيات والإصابات بالكوليرا

وأشار منشور الصحة إلى عدد الوفيات والإصابات بوباء الكوليرا عند ظهورها بالمملكة، موضحة أن الوفيات في بين عام 1949 إلى عام 1952 بلغ 7 آلاف وفاة في كل عام، و70 ألف إصابة سنوية، ولكن في آخر خمس سنوات بين عامي 2015 إلى 2019 فلا يوجد وفيات ولا إصابات، وذلك في ظل وجود 200 متحور للفيروسات.

ولفتت الوزارة إلى أن أخذ اللقاحات هي وسيلة القضاء على تفشي الأوبئة ومتحوراتها.

المملكة تكافح الكوليرا في اليمن

ولم تتوقف المملكة عن مكافحة الكوليرا بها، لكنها تكافحه في اليمن أيضًا، فإنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بتخصيص 66.7 مليون دولار أميركي لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن بالشراكة مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، فقد وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعين مع منظمة اليونيسف في إبريل عام 2018.

ووقع المشروعين عن مركز الملك سلمان للإغاثة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة فيما وقعهما عن المنظمة المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيرت كابالاري.