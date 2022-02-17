التقييم مستمر

وبين المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محليًا وعالميًا مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.

وأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما أكد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

مواجهة متحور أوميكرون

بدورها شددت هيئة الصحة العامة – وقاية – على ضرورة استكمال التحصين والحصول على الجرعة التنشيطية للوقاية من متحورات كورونا خاصة أوميكرون.

وأوضحت أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تحمي من الأعراض الشديدة والوفاة، مشيرة إلى أن الجرعة الأولى من اللقاح تعطي مناعة ضد متحور أوميكرون بنسبة 52%، والجرعة الثانية 72%، والجرعة التنشيطية ترفع المناعة إلى 88%.