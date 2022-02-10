أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (2866) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 3 حالات وفاة رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (3379) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (681,711) حالة ولله الحمد.

الداخلية تعيد إجراءات التباعد

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح بأنه قد تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وذلك اعتبارًا من الساعة 00 : 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 30 ديسمبر 2021م.

التقييم مستمر

وبين المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محليًا وعالميًا مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.

وأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما أكد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

مواجهة متحور أوميكرون

بدورها شددت هيئة الصحة العامة – وقاية – على ضرورة استكمال التحصين والحصول على الجرعة التنشيطية للوقاية من متحورات كورونا خاصة أوميكرون.

وأوضحت أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تحمي من الأعراض الشديدة والوفاة، مشيرة إلى أن الجرعة الأولى من اللقاح تعطي مناعة ضد متحور أوميكرون بنسبة 52%، والجرعة الثانية 72%، والجرعة التنشيطية ترفع المناعة إلى 88%.