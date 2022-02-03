أهمية الجرعة التنشيطية:

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنه ‏اعتبارًا من 1 فبراير 2022 ستكون الجرعة الثالثة شرطًا لما يلي: دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.

دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

إعادة إجراءات التباعد

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح بأنه قد تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وذلك اعتبارًا من الساعة 00 : 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 30 ديسمبر 2021م.