أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل (3861) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله.

وأضافت أنه تم تسجيل (4377) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (644,730) حالة ولله الحمد.

يذكر أن قرار اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، دخل حيز التنفيذ، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 1 فبراير.

أهمية الجرعة التنشيطية:

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنه ‏اعتبارًا من 1 فبراير 2022 ستكون الجرعة الثالثة شرطًا لما يلي: دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.

دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

إعادة إجراءات التباعد

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح بأنه قد تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وذلك اعتبارًا من الساعة 00 : 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 30 ديسمبر 2021م.

التقييم مستمر

وبين المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محليًا وعالميًا مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.

وأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما أكد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

مواجهة متحور أوميكرون

بدورها شددت هيئة الصحة العامة – وقاية – على ضرورة استكمال التحصين والحصول على الجرعة التنشيطية للوقاية من متحورات كورونا خاصة أوميكرون.

وأوضحت أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تحمي من الأعراض الشديدة والوفاة، مشيرة إلى أن الجرعة الأولى من اللقاح تعطي مناعة ضد متحور أوميكرون بنسبة 52%، والجرعة الثانية 72%، والجرعة التنشيطية ترفع المناعة إلى 88%.