أطلقت وزارة الصحة اليوم خدمة جديدة تختص بإنقاذ الحياة، وذلك عبر خط يعمل على مدار الساعة يتكون من فريق عمل متخصص واستشاريين من مختلف التخصصات الطبية بهدف حفظ حياة المرضى.

تفاصيل الخدمة:

وتواصل الصحة عبر هذه الخدمة تقديم خدماتها على المستوى الوطني للمنشآت الصحية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وذلك على مدار الساعة، حيث تشمل الخدمات التي يقدمها ، التوجيه الطبي للممارسين الصحيين، والقبول والتنسيق لحالات إنقاذ الحياة، واستشارات السموم للممارسين الصحيين وللمجتمع.

ويتلقَّى أخصائيو ” خط إنقاذ الحياة” المكالمات من خلال فرزها وتوجيهها للطبيب الاستشاري المناوب بحسب التخصص المطلوب، وذلك لضمان الوصول إلى أفضل قرار طبي في زمن قياسي، إضافة إلى متابعة سير عملية نقل المرضى المقبولين حتى الوصول إلى المنشأة المنقول إليها.

تخصصات طبية:

ويضم فريق العمل الحالي عددًا كبيرًا من التخصصات الطبية التي تشمل 12 تخصصاً فرعياً و دقيقاً ومسارات خاصة.

وأوضحت “الصحة ” أن معدل خدمات خط إنقاذ الحياة يصل إلى 70 ألف اتصال يتم التجاوب معها سنوياً، بينما يُنقل أكثر من 18 ألف حالة سنوياً إلى المستشفيات التخصصية،إذْ بلغ مجموع الخدمات المقدمة من “خط إنقاذ الحياة” 66322 خدمة وذلك خلال عام 2021م، فيما تم تسجيل 8192 متابعة لحالة المريض بعد 24 ساعة من تلقِّي الخدمة، فيما بلغ إجمالي الاستشارات الحرجة 32246 استشارة،نُقل منها 23590 كحالة إنقاذ حياة ، و8656 حالة تم متابعة علاجها في نفس المستشفى ، كما بلغ إجمالي استشارات السموم 34076 استشارةً ، منها 13761 استشارة سموم في المستشفيات ، و 20316 حالة سموم من المجتمع، وفيما يتعلق بحالات خدمة الأيكمو ( الأكسجة الغشائية خارج الجسم ) فقد بلغ إجمالي الاستشارات 550 استشارةً، منها 473 تم متابعة علاجها في نفس المنشأة ، و 77 حالة نُقِلَت إلى منشآت أخرى.