أكدت وزارة الصحة، أن المناعة الناتجة عن التعافي من الإصابة ليست كافية للوقاية من المتحورات، مشيرة إلى أن المتعافي من فيروس كورونا يحتاج إلى أخذ اللقاح لتعزيز مناعته.

وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، إن المناعة الناتجة عن التعافي من الإصابة ليست كافية للوقاية من المتحورات، ويحتاج المتعافي من فيروس كورونا إلى أخذ اللقاح لتعزيز مناعته، حيث يمكنه أخذ اللقاح بعد التعافي مباشرة.

أهمية تلقي اللقاح

وأضافت أنَّ الحصول على لقاح كورونا بعد التعافي من العدوى يوفر حماية إضافية للجهاز المناعي، مؤكدة أن الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم بعد تعافيهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى، أكثر من الذين أكملوا جرعات التطعيم.

مستجدات كورونا

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة، تسجيل (4211) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (4) حالات وفاة رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم أيضاً تسجيل (5162) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (640,353) حالة ولله الحمد.