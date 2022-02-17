حددت وزارة الصحة، اليوم الخميس، آلية وخطوات حجز موعد للفحص الاستكشافي للطالب والطالبات عبر تطبيق صحتي.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن حجز موعد للفحص الاستكشافي من خلال الخطوات التالية:

خطوات حجز موعد للفحص

– حجز موعد للطالب أو الطالبة في عيادة الصحة المدرسية عبر تطبيق صحتي

– اصطحاب الطالب أو الطالبة للمركز الصحي في الموعد المحدد مع التقيد بالإجراءات الاحترازية

– متابعة حالة الطالب أو الطالبة في حال وجود مشكلة صحية.

وفي وقت سابق، قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الكثير من الإجراءات الاحترازية والخطوات المطبقة في المملكة تتم بثقة عالية في الخبراء والمختصين السعوديين والسعوديات ممن يقومون بالعمل في لجان مختلفة وهيئات وجهات متعددة لاتخاذ قرارات تتعلق بإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

موعد تخفيف الإجراءات الاحترازية

وقال العبدالعالي، ردًا على سؤال “المواطن” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بتاريخ 13 فبراير الجاري، حول موعد تخفيف الإجراءات الاحترازية المعمول بها، كلبس الكمامة والتباعد الجسدي، في المملكة؟” إن التوصيات التي تتم من هذه الجهات تكون دائمًا في صالح المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الثقة الممنوحة للجهات المختصة نتائجها ملموسة في كل مرحلة مررنا بها من مراحل الجائحة.

وتابع: “ننعم الحمد لله بأمن صحي هو ثمرة هذه الثقة” مؤكدًا أن المملكة تنعم بأمن صحي وأنه يشار إليها بالبنان، حيث إنها من أفضل الدول التي اتخذت ممارسات حول العالم لموجهة الجائحة، ما جعل كثيرًا من الدول تقتدي بها، وتشيد بها كثير من المنظمات منها منظمة الصحة العالمية.