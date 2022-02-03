قال الناقد الرياضي محمد الصدعان: إن قرار لجنة الانضباط والأخلاق، بمنع الحضور الجماهيري في مباراة الاتحاد والنصر، هو مُخجل.

قرار غير مناسب قبل مباراة الاتحاد والنصر:

وتحدث الصدعان لـ برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: “منع حضور الجماهير، قرار مخجل، من المفترض أن الدوري السعودي توجد به قوانين لجنة الانضباط ولجنة الاحتراف، من أجل تطوير الدوري، وأن يكون العقاب على قدر الفعل”.

وأضاف الصدعان: “هل من المعقول بسبب قارورتي مياه، يُحرم جمهور كامل من حضور مباراة كبيرة مثل النصر والاتحاد، هذه القرارات حرمت الاتحاد بلا شك من مليون ريال كان سيحصل عليها نتيجة الحضور الجماهيري، لأن جمهور الاتحاد هو عضو شرف النادي، وهو من يمول النادي ماليًّا”.

وجاء ذلك بعد أن تقرر إقامة أول مباراة رسمية يستضيفها الاتحاد على ملعبه بدون جمهور، وذلك بعد إلغاء تعليق عقوبة سابقة بعد تكرار “رمي العلب من قبل الجمهور”.

عقوبة غير قابلة للاستئناف:

وستكون عقوبة لعب الاتحاد مباراته القادمة أمام النصر بدون جماهير غير قابلة للاستئناف بحسب قرار لجنة الانضباط.