علق المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي على ديربي الرياض المرتقب بين الهلال والنصر، مؤكدًا أن الزعيم ليس بالخصم الصعب.

الصرامي يعلق على ديربي الرياض

وتحدث سعود الصرامي عن المواجهة المرتقبة قائلًا: “الهلال فريق متواضع عجز عن الفوز على الفرق المهددة بالهبوط!.. الهلال في لقاء الديربي القادم ليس خصم النصر الأول”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “خصم النصر الأول غياب الروح عن نجومه وعدم تقديمهم للمستوي الذي يتناغم مع إمكانياتهم الفنية.. إذا حضرت روح الفانلة الصفراء فالديربي نصراوي”.

الهلال والنصر في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يُقام ديربي الرياض، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك.

وقبل ديربي الرياض المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 44 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع بـ37 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة.