انتقد المتحدث باسم نادي النصر سابقًا، سعود الصرامي، حكم مباراة الاتحاد والنصر، الإسباني جيسوس مانزانو، مؤكدًا أنه ارتكت أخطاء كارثية.

الصرامي يطالب مسؤولي النصر بملاحقة الحكم:

ولعب الاتحاد والنصر على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز العميد بثلاثة أهداف دون رد، وشهدت طرد نجم العالمي أندرسون تاليسكا.

وقال: “لو كنت “مسؤولاً” في نادي النصر “ذا” صلاحيات واسعة “لقمت” بملاحقة الحكم الإسباني “جيسوس” في الجهات الرياضية الإسبانية الثلاث الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رابطة الدوري الإسباني والمحكمة الرياضية الإسبانية”.

وتابع سعود الصرامي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بشأن حكم مباراة الاتحاد والنصر، قائلًا: “وقدمت لهم القرارات المؤثرة التي أتخذها وتضرر منها النصر لمعاقبته”.

حكم مباراة الاتحاد والنصر لم يستخدم الـ VAR:

وأضاف: “النصر ليس ناديًا صغيرًا حتى “تمضغ” حقوقه وسط “صمت” إدارته أو إطلاق تصريح “مقتضب” أو تغريدة عابرة؟.. النصر كيان كبير وتمثل جماهيره شريحة كبري من المجتمع المحلي والخليجي والعربي”.

وواصل انتقاده لحكم مباراة الاتحاد والنصر قائلًا: “الحفاظ على حقوقه من أهم مهام إدارته.. فما حدث من الحكم الإسباني لا يمكن تصديقه في ظل وجود VAR”.

واستكمل: “التكتل “ثلاثي الأبعاد” لم يكن كافيًا لتعطيل النادي العاصمي الكبير؟.. فبعد “اقترابه” من خطف الصدارة مثل ما فعل في الموسم الاستثنائي التاريخي؟.. حضر حكم “مغرور” يرفض استخدام تقنية VAR ؛ فوقع في أخطاء تحكيمية كارثية كانت محل انتقاد خبراء التحكيم في كل مكان”.