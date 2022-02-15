أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على سعد بن عبدالله السديري – رحمه الله – بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تشييع سعد السديري

وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود الفيصل وعدد من أصحاب السمو الأمراء وجمع من المواطنين.