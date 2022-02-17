شهدت تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الباطن اليوم، عودة النجم عبدالمجيد الصليهم إلى التشكيل الأساسي.

الصليهم في التشكيلة الأساسية

وأعلن المدير الفني الأرجنتيني ميغيل روسو عن تشكيلة النصر الأساسية ضد الباطن، وشهدت مشاركة عبدالمجيد الصليهم بشكل أساسي للمرة الأولى بعد غياب دام لـ3 أشهر.

وجاء تشكيل النصر ضد الباطن كالتالي؛ أمين بخاري، منصور الشمري، عبدالإله العمري، علي لاجامي، حمد آل منصور، عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، سامي النجعي، خالد الغنام، جوناثان رودريغيو وفينسنت أبو بكر.

مباراة اليوم في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الباطن ضد النصر، مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة.