أطلق مجلس الضمان الصحي جائزة “ضمان” للتميز خلال العام الجاري، برعاية معالي وزير الصحة رئيس مجلس الإدارة المهندس فهد الجلاجل، وذلك ضمن إطار إستراتيجية المجلس وسعيه إلى أن يكون جهة تنظيمية رائدة لتمكين المستفيدين من خلال قطاع ممكن تحفزه الجودة والكفاءة ويطبق التحول الرقمي.

هدف الجائزة:

وتهدف الجائزة إلى الاعتراف بالعاملين وفق أعلى المعايير في قطاع التأمين الصحي الخاص، وتشجيع ودعم تطوير قطاع التأمين الصحي الخاص نحو تحقيق الجودة والشفافية، ورفع معايير التميز الصناعي، وتعزيز ثقافة الابتكار في صناعة التأمين الصحي في المملكة.

وحدد المجلس 11 فرعاً لجوائز التميز تتنافس عليها ثلاث فئات رئيسة وهي شركات التأمين، ومقدمي الخدمة والرعاية الصحية، وشركات إدارة المطالبات، وذلك وفق معايير محددة وإجراءات واضحة تخضع لتقييم لجنة من الحكام والخبراء المحايدين حرصاً على الدقة في الاختيار ورفع درجة التنافس بما ينعكس على القطاع بتقديم أفضل الخدمات ذات الجودة والكفاءة العالية المدعومة بالحلول الرقمية والتقنية المبتكرة.

رفع درجة المنافسة:

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أحمد أبو عمارة، أن إطلاق جائزة ضمان للتميز في نسختها الأولى يهدف إلى رفع درجة المنافسة على تقديم أفضل الخدمات والحلول الرقمية والتقنية المبتكرة مما يسهم بشكل كبير في رفع درجة الكفاءة والجودة التي تنعكس على المستفيدين بالحصول على حقوقهم الكاملة من الحماية والرعاية بصورة مميزة تحقيقاً لإستراتيجية المجلس.