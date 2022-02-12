نجح الفريق الكروي الأول بنادي الطائي في تحقيق فوز ثمين على الباطن بثلاثية لهدف، ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص المباراة:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتألق فارس الشمال في الشوط الثاني مُحرزًا 3 أهداف عبر كل من جمال باجندوح وتوبياس وسيفاس ماليلي بينما سجل لـ الباطن اللاعب ماوريسيو أنتونيو.

وعاد فارس الشمال لطريق الانتصارات بعد 4 هزائم متتالية، حيث أصبح رصيده 22 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الباطن عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.