أصدرت الهيئة العامة لـ الطيران المدني تعليماتها لشركات الطيران بشأن استثناء المواطنين ومرافقيهم القادمين من أوكرانيا إلى المملكة من إجراء فحص PCR.

جاء ذلك بحسب بيان للهيئة أصدرته عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين.

تحذيرات من الحرب الروسية الأوكرانية:

يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه التحذيرات الدولية من عواقب الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، حيث دعا المستشار الألماني، روسيا إلى سحب كل قواتها من أوكرانيا لتفادي عواقب مريرة حسب قوله فيما قالت منظمة العفو الدولية: إن الغزو الروسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

العملية الروسية في أوكرانيا:

وكانت روسيا بدأت عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، صباح الخميس، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن ذلك.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية.