انتهت، منذ قليل، مباراة الفيحاء ضد الشباب، في ختام منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الليوث بهدفين مقابل هدف.

مباراة الفيحاء ضد الشباب:

وبدأت مباراة الفيحاء ضد الشباب التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط الليوث بقوة ومرر هتان باهبري كرة عرضية مميزة، لعبها جون ماري برأسية رائعة، إلا أن القائم حرمه من تسجيل الهدف الأول.

واستمرت محاولات الليوث، لتسجيل هدف، قبل أن يراوغ جون ماري مدافعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، وأطلق تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجوار القائم عند الدقيقة 24.

وواصل الفريقان محاولاتهما لهز الشباك، قبل أن ينجح جون ماري في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 41 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد الشباب بتقدم الليوث بهدف دون رد.

العابد يسجل هدفًا قاتلًا:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تمكن عبدالرحمن السفري من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 58 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وانتفض الليوث بعد الهدف، وأطلق هتان باهبري كرة قوية، إلا أنها اصطدمت بالمدافع وتحولت لركنية.

ونجح البديل نواف العابد في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 80 من تسديدة صاروخية، لتنتهي مباراة الفيحاء ضد الشباب بتحقيق الليوث لفوز هام بهدفين مقابل هدف.

ورفع الليوث رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الثامن.