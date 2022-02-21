حصدت “العربية للطيران”، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جائزة “ناقلة العام” خلال حفل توزيع جوائز “اير ترانسبورت” 2022 الذي انعقد في العاصمة اليونانية أثينا بمشاركة نخبة من قادة القطاع.

وجاء تتويج الفائزين بالجوائز عقب تصويت قراء “إير ترانزبورت نيوز” ولجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء العالميين في قطاع الطيران.

تحسين تجربة العملاء

وتكرم هذه الجائزة الجهود المستمرة التي تبذلها “العربية للطيران” لتحسين تجربة العملاء وتركيزها على تقديم قيمة استثنائية للمسافرين. وتعد الجائزة احتفاء الناقلة بتأسيس نموذج أعمال مبتكر ومستدام.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: “يسعدنا حصولنا على جائزة “ناقلة العام” من جوائز “اير ترانسبورت” التي تجسد تكريماً مرموقاً يؤكد على التزامنا المستمر لتعزيز عمليتنا التشغيلية والارتقاء بتجربة المسافرين “.

توفير القيمة المضافة

وأضاف: “تلتزم العربية للطيران دائماً بتوفير القيمة المضافة لعملائها ولا شك أن هذه الجائزة تمثل تكريماً للجهود المبذولة من قبل جميع أفراد فريق عمل ’العربية للطيران‘ وتؤكد على مدى التزامهم لمواصلة تحقيق التميز”.

يشار إلى أن “العربية للطيران” تُسيّر رحلاتها حالياً إلى أكثر من 170 وجهة عالمية انطلاقاً من مراكز عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر. ووقعت اتفاقية مع مجموعة “لاكسون جروب”، إحدى مجموعات الأعمال الرائدة في باكستان، لإطلاق شركة طيران باكستانية جديدة، في حين تستعد المجموعة لإطلاق عمليات “فلاي أرنا” التشغيلية رسمياً عقب توقيعها اتفاقية مع صندوق المصالح الوطنية الأرميني لإطلاق شركة طيران وطنية جديدة في أرمينيا.

وينعقد حفل توزيع جوائز “اير ترانسبورت” سنوياً ويغطي جميع الفئات الرئيسية ضمن قطاع النقل الجوي.