علق الكاتب وعامل المعرفة أحمد العرفج على غضب نادي النصر من الأداء التحكيمي للحكم الجزائري مصطفى غربال في مباراة الهلال في ربع نهائي كأس الملك، حيث فاز الهلال بهدفين لهدف وتأهل لدور نصف النهائي.

تحليل ديربي الهلال والنصر:

وقال العرفج متحدثًا في برنامج ” يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: “المباراة كانت ممتعة للغاية، ولكن الأحداث الغريبة التي حدثت بعد اللقاء من تعليق الخسارة على شماعة التحكيم، هذا يضر الفرق الكبير، تعلموا من تجربة الاتحاد الفريق كان في الزمن الماضي يتحدث عن أخطاء التحكيم، ولكن الفريق ركز حاليًّا على إصلاح نفسه فأصبح ينافس في البطولات”.

توقع بتتويج الاتحاد بطلًا لـ الدوري والهلال لـ كأس الملك:

وأضاف العرفج: “الاتحاد سيكون بطلًا لدوري المحترفين، والهلال سيكون بطلًا لكأس الملك، أتوقع هذا الأمر”.

وكان حساب النصر عبر “تويتر” أثار الجدل بعد تأهل الهلال لدور نصف النهائي قائلًا: “اكتملت فعلًا”.