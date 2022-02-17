أعلن نادي سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية، عن بدء وصول الجياد المشاركة في أغلى سباق في العالم إلى الرياض، من الدول المشاركة في النسخة الثالثة من كأس السعودية 2022.

وتتجه الأنظار إلى ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، يومي 25- 26 فبراير 2022، بحضور ومشاركة نخبة الفرسان الدوليين المحترفين وأقواهم في العالم لخوض غمار السباق الأغلى عالميًّا، والأكثر جذبًا لمشاركة أفضل الجياد من أشهر وأهم الإسطبلات العالمية، وبوجود أهم المدربين.

وتصل إلى الرياض الجياد المشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية يوم غد الخميس السابع عشر من فبراير، كما تصل الجياد المشاركة من اليابان يوم الجمعة الثامن عشر من الشهر الجاري، فيما تصل الجياد المشاركة من لوكسمبورغ يوم الأحد العشرين من فبراير، أما الجياد المشاركة من بريطانيا فتصل إلى السعودية يوم الاثنين بتاريخ الواحد والعشرين من فبراير، كما تصل الجياد المشاركة من دولة الإمارات العربية المتحدة، على دفعتين، يومي الاثنين الواحد والعشرين من فبراير، والثلاثاء الثالث والعشرين من الشهر ذاته، استعدادًا للمشاركة في هذا السباق العالمي المرتقب.

أغلى سباق خيل في العالم:

من جهته قال المهندس مروان العليان أمين عام هيئة الفروسية والرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل: “نرحب بكل الوفود الأجنبية المشاركة في كأس السعودية في بلدهم الثاني، أهلًا وسهلًا بالجميع مع أمنياتنا بالتوفيق لكل الوفود، حيث تشهد النسخة الثالثة مشاركة ست عشرة دولة، كما يصل عدد الجياد المشاركة في كل الأشواط إلى 240 جوادًا، فالعمل ولله الحمد يسير بخطى ثابته نحو تحقيق نجاح جديد في الاستضافة والتنظيم للنسخة الثالثة من كأس السعودية العالمي، حيث نحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة أعزها الله، فسخر لنا كل الدعم للنجاح من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، ومتابعة مستمرة ودعم غير محدود من سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، وتم تقديم كل الدعم والتسهيلات والإمكانيات من أجل سباقات الخيل ونجاح كأس السعودية، وفق الرؤية الحكيمة التي تستثمر في المستقبل، وتعزيزها لدى الأجيال القادمة، والواعدة، مع تبادل الخبرات، وصقل المهارات الشخصية، من أجل الارتقاء بالعمل الذي ينعكس على الحياة وجودتها، في مجتمع حيوي ومزدهر في ظل تواجد نخبة ملاك الخيل في العالم والخيالة والمدربين”.

وتابع: “في الوقت ذاته العمل داخل نادي سباقات الخيل لا يتوقف من كل منسوبي النادي وسط متابعة يومية ودقيقة لكل المستجدات من صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، فنحن نتطلع هذا العام إلى النسخة الثالثة من كأس السعودية 2022 والتي حققت نجاحات باهرة في النسختين السابقتين، حيث أصبح هذا الكأس من أهم وأشهر السباقات العالمية، في ظل قدرة المملكة، على تنظيم واستضافة هذه السباقات، بمعايير عالمية، والتي يؤكدها إجماع كل الخبراء في هذه الرياضة التي تعد جزءًا أصيلًا من تراثنا التاريخي”.

سمات السباق لهذا العام:

مختتمًا حديثه: “هذا العام يتسم السباق بعدة سمات هامة، أبرزها تنوع المشاركة الدولية، ومشاركة دول لأول مرة، ووجود أسماء ذات مكانة كبيرة في هذه الرياضة، على مستوى الفرسان والمدربين والجياد والمزارع العالمية بكبرى الاسطبلات، حيث سيشهد ميدان الملك عبدالعزيز وعلى مدى يومين، حيوية رياضية تجتذب متابعة الكثيرين في هذا العالم، لهذه الرياضة القائمة على التنافس والشغف والإثارة في ميادين السباق، ونحن نتطلع بكل ثقة إلى نسخة ناجحة جدًّا، هذه المرة، لتضاف إلى سلسلة النجاحات السابقة، ولتؤسس لمزيد من التطلعات، ومواصلة تنفيذ الخطط والمبادرات والإستراتيجيات التي نتبناها”.