أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن توقيعها اتفاقية شراء حصص للاستحواذ على ما نسبته 55% من حصص شركة الناقل الأفضل للغاز.

تفاصيل الصفقة:

وقالت الغاز الأهلية في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، إنه إلحاقًا لإعلانها على تداول بتاريخ 24-05-1443هـ الموافق 28-12-2021م حيال موافقة مجلس الإدارة على التفاوض مع شركة الناقل الأفضل للغاز بهدف الاستحواذ على حصص فيها، تعلن عن توقيعها اتفاقية شراء حصص بتاريخ 14-07-1443هـ الموافق 15-02-2022م مع محمد بن مناحي بن منير البقمي بغرض الاستحواذ على ما نسبته 55% من حصص شركة الناقل الأفضل للغاز بصفقة إجمالية تبلغ 29,122,500 ريال وذلك بعد إتمام إجراءات التقييم والدراسة النافية للجهالة عن طريق المستشار المالي والمستشار القانوني للشركة.

وكشفت الغاز والتصنيع الأهلية عن أن قيمة الصفقة 29,122,500 ريال تتضمن سعر الشراء وزيادة في رأس مال شركة الناقل الأفضل للغاز، مشيرةً إلى أن الاتفاقية مشروطة بموافقة الهيئة العامة للمنافسة و أي موافقات نظامية أخرى، كما تتضمن الاتفاقية الضمانات والتعهدات الاعتيادية من قبل البائعين في مثل هذه الصفقات.

تمويل الصفقة:

ولفتت الغاز والتصنيع الأهلية إلى أنه سيتم تمويل قيمة الصفقة من الموارد الذاتية للشركة وتدفقاتها النقدية، حيث يتمثل نشاط شركة الناقل الأفضل للغاز في شراء الغاز المعبأ في أسطوانات والأسطوانات الفارغة وملحقاتها من شركة الغاز والتصنيع الأهلية و إعادة بيعها للمستهلك النهائي.

وتأتي صفقة الاستحواذ متوافقة مع استراتيجية شركة الغاز والتصنيع الأهلية وأن تكون الشـــركة الرائدة في تقديم حلول غاز آمنة، موثوقة وعالية الجودة، وتوفير أفضل الخدمات التي يتطلبها سوق الغاز في المملكة والعمل في سوق تنافسية تحقق أعلى درجات رضا العميل.