نفت هيئة الغذاء والدواء احتواء الأوريو أو أي من المنتجات الغذائية في المملكة على الكحول.

وقالت الهيئة في تغريدة لها ردًا على استفسار حول مدى احتواء منتج أوريو على الكحول بالقول: جميع الأغذية في المملكة حلال، ونؤكد لكم حرصنا ومتابعتنا للمنتجات الغذائية في المملكة والتأكد من المواصفات القياسية المعتمدة.

جهود الغذاء والدواء

من جهة أخرى ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 21 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في منشأة غير مرخصة بالمدينة المنورة.

وأوضحت “الهيئة” أن المنشأة المخالفة تقوم بنشاط تخزين المنتجات الغذائية دون الحصول على الترخيص من “الغذاء والدواء”، وسط تدني مستوى النظافة العامة ووجود الآفات والحشرات والأتربة داخل المنشأة.

فرض العقوبات المقررة

وأشارت إلى أنها فرضت العقوبات المقررة بحق المنشأة المخالفة وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، إذ لا يحق لأي منشأة تحت إشراف “الهيئة” البدء في ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة النشاط والالتزام بالمتطلبات والمواصفات المقررة.