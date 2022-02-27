انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح ضد الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتحقيق النموذجي لفوز هام برباعية دون رد.

الفتح ضد الاتفاق:

وبدأت مباراة الفتح ضد الاتفاق التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط النموذجي بقوة، قبل أن ينجح البيروفي كريستيان كويفا في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 10 دقائق.

وخطف كويفا الكرة من مدافعي الاتفاق، قبل أن يراوغهم ويطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ومنح الهدف المبكر أفضلية كبيرة للاعبي فريق الفتح، وضغطوا لتعزيز تقدمهم.

واستمرت المحاولات قبل أن يستغل كويفا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليسددها بقوة في الشباك عند الدقيقة 32، وتمكن سفيان بن دبكة من تسجيل الهدف الثالث بكرة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم النموذجي بثلاثية.

مراد باتنا يهز الشباك:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، هدأ اللعب قليلًا، حيث دافع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقوة لعدم استقبال هدف جديد، وسط محاولات من النموذجي، قبل أن يحصل على ركلة جزاء.

وسدد مراد باتنا ركلة الجزاء بنجاح عند الدقيقة 85، لتنتهي مباراة الفتح ضد الاتفاق بفوز النموذجي برباعية نظيفة، ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، فيما تجمد رصيد فارس الدهناء عند 20 نقطة في المركز الـ15.