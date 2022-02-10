يسعى الهلال لمواصلة تألق الفرق السعودية في المواجهات العربية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

الهلال يواجه الأهلي المصري

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الأهلي المصري، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، يوم السبت المقبل عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت السعودية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خسر ضد بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، فيما فاز تشيلسي الإنجليزي بصعوبة بالغة على الهلال بهدف دون رد، ليصطدم الفريقان العربيان في مباراة تحديد المركز الثالث.

نتائج الفرق السعودية في المواجهات العربية بالمونديال

وتحقق الفرق السعودية نتائج مميزة في بطولة كأس العالم للأندية، ما يحفز الهلال لتحقيق الفوز على الأهلي المصري، والتتويج بميدالية برونزية، للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الأندية بالمونديال.

وكانت بداية المواجهات العربية في كأس العالم للأندية نسخة عام 2000 بالبرازيل، عندما واجه النصر فريق الرجاء المغربي، ضمن مرحلة المجموعات، وفاز العالمي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وواجه الاتحاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في المرحلة الأولى من مونديال الأندية نسخة عام 2005، ونجح العميد في تحقيق الفوز بهدف دون رد، وأنهى البطولة في المركز الرابع.

وأكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سلسلة تألق الأندية السعودية في المواجهات العربية بكأس العالم للأندية، وفاز على الترجي التونسي بهدف نظيف في نسخة عام 2019، التي أنهاها في المركز الرابع.