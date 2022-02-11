أكد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن الجواز السعودي الإلكتروني الجديد، يحتوي على سمات أمنية دقيقة جدًا من المستحيل أن يكون لها مضاهاة ولا يمكن تزويره بأي شكل من الأشكال نهائيًا”.

فيديو | مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى: السمات الأمنية في الجواز الإلكتروني عالية جدا.. والحصول عليه سيكون تدريجيا عبر "أبشر"#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/tAZiZe3dNJ

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2022

وقال الفريق اليحيى لـ”الإخبارية”: “إن جواز السفر السعودي الإلكتروني، ولله الحمد ظهر إلى العلن بعد متابعة مباشرة ومستمرة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

من أفضل الجوازات عالميًا

وقال اليحيى إن وزير الداخلية كان دائمًا يوجه بأن يكون هذا الجواز الإلكتروني مثاليًا ومن أفضل جوازات السفر في العالم.

وأضاف اليحيى “هذا الجواز الإلكتروني يحتوي على سمات أمنية دقيقة جدًا من المستحيل أن يكون لها مضاهاة أو تزوير، فهذا الجواز يحتوي على بطاقة المعلومات المصنوعة من البولي كربونايت، وتحتوي على معلومات الشخص وخصائصه الحيوية، وبصماته وصوره بحيث تكون مكررة مخفية وأخرى ظاهرة، ولا يمكن تزويره أبدًا.

مميزات الجواز الإلكتروني

وتابع “أن الجواز الإلكتروني يحتوي على الصفحات التي تحوي مظاهر أو صور جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة والمسار التاريخي للمملكة ومن بين هذه الصور، صورة البئر رقم 7 الذي سماه الملك عبدالله رحمة الله عليه بئر الخير”.

وأكد مدير عام الجوازات، أن السمات الأمنية في هذا الجواز الجديد ولله الحمد عالية جدًا، وتم تجهيزه بأعلى المعايير الدولية، وقد اشترك في إعداد هذه المعايير الزملاء في مطابع الحكومة الأمنية مع الزملاء المختصين بالجوازات بمراجعة من بعض الجهات واللجان الدولية”.

آلية الحصول على الجواز الإلكتروني

وأضاف أن الجواز سيتم الحصول عليه بالمراجعة التقليدية، وقريبًا عبر منصة أبشر كما هو قائم حاليًا مع الجواز المقروء”.

وأشار اليحيى إلى أن كلا الجوازين الإلكتروني والجواز القديم يتم العمل بهما حاليًا، ويمكن استبدال الجواز القديم ساري المفعول بآخر إلكتروني من خلال دفع الرسوم ثم استبداله.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات، أطلقت أمس الخميس، جواز السفر السعودي الإلكتروني بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وإصداره حاليًا في إدارات الجوازات بالمناطق، وذلك بالمراجعة بعد أخذ موعد في منصة “أبشر” الإلكترونية وإيصاله إلى المستفيد عبر البريد السعودي “سبل” خلال ثلاثة أيام عمل.

شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية

وأوضحت المديرية أنه يمكن إتمام عملية المراجعة بتحديد موعد من قائمة المواعيد في “أبشر”، واختيار أيقونة موعد إصدار أو تجديد الجواز، ثم الذهاب إلى مقر إدارة الجوازات بالمنطقة، وتقديم متطلبات إصدار الجواز الإلكتروني الجديد ” الهوية الوطنية وصورتين شخصية مع إحضار جواز السفر القديم في حال التجديد”، مشيرةً إلى أنه يمكن الاستفادة من منصة “أبشر” الإلكترونية لإصدار وتجديد جواز السفر ” النسخة السابقة “.

ونوّهت “الجوازات”، بأن الجواز الإلكتروني مصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم، ويحتوي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز وخاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية.