يوم التأسيس ذكرى غالية نستعيد فيها بدايات تأسيس كيان عظيم في الشرق الأوسط على يد مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود (رحمه الله)، هي ذكرى جاءت للتأكيد على عمق تاريخي وجذور راسخة للدولة منذ أكثر من 3 قرون، تشكلت فيها أعظم وحدة في الجزيرة العربية بعد عقود من الفرقة، وتم بسط الأمن في ربوع الوطن منذ ذلك الحين مرورًا بالدولة السعودية الثانية وحتى تأسيس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه- الدولة السعودية الثالثة وتوحيدها وصولًا لعهد سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله).

إن يوم التأسيس أتى ليؤكد للأجيال الاهتمام والحرص الكبير من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتاريخ الوطن وتوثيق مسيرة قادته وشعبه الوفي، الذي يعتز ويفخر أبناؤه وبناته بالعمق التاريخي للدولة السعودية وتوثيق تاريخها، ويستحضر الأحفاد اليوم تضحيات الآباء والأجداد وما واجهوه من تحديات في سبيل بناء الدولة.

إن يوم التأسيس هو في الحقيقة مسيرة تاريخية وطنية من التضحية ثرية بتفاصيلها، ونقطة تحوّل في المنطقة، ومجد من أمجاد دولة لم تكن طارئة لا على التاريخ ولا على الجغرافيا، فهي الأساس الذي تشكلت من خلاله وحدة أبناء الجزيرة العربية في تاريخها الحديث بعد أن عانت من ويلات الفرقة والشقاق والنزاعات، وحرص قادة الدولة السعودية من الأئمة والملوك مع أبناء شعبها على صيانة الحقوق وإرساء العدل وبسط الأمن وبناء الإنسان وتنمية المكان، فسارت بعون الله وتوفيقه نحو التطور والتنمية والبناء وجعل المواطن محور اهتمامها وهذا ما تمثله رؤية المملكة 2030.

ختامًا، نسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها في ظل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده (حفظهما الله).

*وكيل زارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف، مدير عام الجوازات.