نجح الفريق الكروي الأول في الفيصلي في الفوز على ضمك بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الفيصلي وضمك:

وتقدم اللاعب إيجور روسي بالهدف الأول لـ عنابي سدير في الدقيقة الثامنة، ثم عزز اللاعب روسي بالهدف الثاني في الدقيقة الـ21، ثم أضاف مارتن بويل الهدف الثالث لـ عنابي سدير بالدقيقة الـ30.

وانتهى الشوط الأول بتقدم عنابي سدير بثلاثية دون رد.

عنابي سدير يصعد من مراكز الهبوط:

وفي الشوط الثاني من المباراة، ظل عنابي سدير متفوقًا بثلاثية، دون وجود لأي محاولات من ضمك لتقليص الفارق، ليُصبح رصيد عنابي سدير 19 نقطة ليصعد من المركز الخامس عشر إلى الحادي عشر، بينما تجمد رصيد ضمك عند 30 نقطة في المركز الخامس.