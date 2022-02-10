يطمح الفيصلي للظهور بشكل مميز ضد الفيحاء اليوم، أملًا في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيحاء ضد الفيصلي

ولعب الفيحاء ضد الفيصلي 7 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا لعنابي سدير، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات، مقابل فوز وحيد للفريق البرتقالي، وتعادلا مرتين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لتحقيق الفوز خاصة أن المباراة على ملعبه، كما أنه يقدم أداء جيدًا هذا الموسم، فيما يأمل عنابي سدير خطف الثلاث نقاط، والتقدم في الترتيب.

مباراة اليوم في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الفيحاء ضد الفيصلي عند الساعة 8:20 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع عنابي سدير في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.