مازح مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير، خالد الفيصل فتاة رسمت صورة لسموه، وذلك خلال زيارته محافظة الليث اليوم الأربعاء.

الفيصل يعلق على صورته

وأظهر مقطع فيديو تواضع وبشاشة أمير مكة وهو يمازح الفتاة والتي قدمت لوحة فنية مرسومة له ليقول لها أمير مكة: “حطيتي لحيتي سودا .. أنا لحيتي بيضا”، لتضحك الفتاة والحضور من تواضعه وبساطته واعتبار المواطنين والمواطنات في منزلة الأبناء.

مشروعات في 4 محافظات

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين، أعلن في وقت سابق أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظات القنفذة والليث وأضم والعرضيات بلغت ما يزيد عن 3 مليارات و 700 مليون ريال، جاء ذلك لدى زيارته للمحافظات أمس.

وترأس أمير منطقة مكة اجتماعات بحضور أهالي محافظات القنفذة والليث والعرضيات وأضم ومدراء القطاعات الحكومية، تخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، وتمت مناقشة سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.

قيمة المشاريع

وبلغت قيمة المشاريع في محافظة القنفذة مليارًا و 651 مليون ريال شملت مشاريع تعليمية وصحية والواجهة البحرية وأعمال البْنى التحتية لمخططات الإسكان، والطرق ومشاريع بلدية شملت الكورنيش والمرافق العامة وأخرى تعليمية وصحية وزراعية ومائية والطرق والنقل ودشن سموه برنامج المجلس المحلي الرقمي، ومبنى مركز التنمية الاجتماعية، ووضع حجر الأساس لتطوير الواجهة البحرية.