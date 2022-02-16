أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي خالد الفيصل أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظات القنفذة والليث وأضم والعرضيات بلغت ما يزيد عن 3 مليارات و 700 مليون ريال، جاء ذلك لدى زيارته للمحافظات أمس.

جولة الفيصل في المحافظات

وقال الأمير خالد الفيصل ” الشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا السبُل للتفكير في هذه المشاريع وتنفيذها، كما أتقدم باسمي ونيابة عن أهالي هذه المحافظات بالشكر لقيادة هذه البلاد التي وفرت لنا الإمكانات لتنفيذ المشاريع التي تحقق النهضة التنموية وتخدم هذه المنطقة وسكانها وزائريها”.

وعن حرص أمير منطقة مكة المكرمة على زيارة المحافظات بشكل سنوي، نوه سموه إلى أن من رأى ليس كمن سمع والأفضل أن نراها بأنفسنا ولا نعتمد على التقارير الواردة إلينا، مؤكدًا أن الوقوف عليها بشكل مباشر شرفٌ وراحة.

وترأس أمير منطقة مكة اجتماعات بحضور أهالي محافظات القنفذة والليث والعرضيات وأضم ومدراء القطاعات الحكومية، تخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، وتمت مناقشة سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.

قيمة المشاريع

وبلغت قيمة المشاريع في محافظة القنفذة مليارًا و 651 مليون ريال شملت مشاريع تعليمية وصحية والواجهة البحرية وأعمال البْنى التحتية لمخططات الإسكان، والطرق ومشاريع بلدية شملت الكورنيش والمرافق العامة وأخرى تعليمية وصحية وزراعية ومائية والطرق والنقل ودشن سموه برنامج المجلس المحلي الرقمي، ومبنى مركز التنمية الاجتماعية، ووضع حجر الأساس لتطوير الواجهة البحرية.

وفي الليث تجاوزت قيمة المشاريع مليارًا و 541 مليون ريال فيما دشن سموه مشروع استكمال تحسين الواجهة البحرية بالليث والواجهة البحرية بالوسقة، وحديقة الشواق.

وفي محافظة العرضيات بلغت قيمة المشاريع أكثر من 392 مليون ريال شملت السفلتة والإنارة والحدائق والمرافق العامة، كذلك مرافق طبية تضمنت مراكز صحية وعيادات بمستشفيي نمرة وثريبان، بالإضافة لمشاريع تعليمية وطرق ومياه وصرف صحي، وبلغت تكاليف المشاريع في محافظة أضم ما يزيد عن 149 مليون ريال تنوعت بين الخدمية والتعليمة فيما دشن سموه حديقة الضحى الواقعة على مساحة تتجاوز 10 آلاف م2.

صالة استقبال ضيوف الرحمن

وفي شأن ذي صلة دشن أمير منطقة مكة المكرمة صالة استقبال ضيوف الرحمن بميقات يلملم والتي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالشراكة مع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، وتقع على مساحة بناء تقدر بنحو 1700م2 وتتسع لأكثر من 400 شخص وتحوي مرافق مختلفة من بينها عيادات طبية ومطعم مركزي مجهز.