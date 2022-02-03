أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تلقيها ردًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن واقعة عدم إغلاق نظام مطابقة اللاعبين الدولي Tms في الوقت المحدد مسبقًا.

خلل تقني:

وأكدت الاحتراف أنها تلقت أمس ردًّا رسميًّا من الجهة المسؤولة عن النظام بالفيفا بشأن الواقعة، حيث أكد الفيفا بأن خللًا تقنيًّا تسبب في الأمر، وتسبب في عدم إغلاق نظام تسجيل اللاعبين في الوقت المحدد وهو مع نهاية يوم الأحد الماضي الـ30 من يناير.

الاحتراف لا تتحكم في فترة التمديد:

وكانت لجنة الاحتراف أصدرت بيانًا يوم الاثنين الماضي جاء فيه: “إن نظام مطابقة انتقالات اللاعبين TMS هو نظام دولي إلكتروني تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا يمكن للاتحاد السعودي أو لأي اتحاد محلي التحكم في تمديد فترة التسجيل بعد بدايتها استنادًا على ما ورد في البند (b/i) من المادة (6.1) من اللائحة التفسيرية للائحة أوضاع اللاعبين الصادرة عن فيفا، ومن يشرف على فتح النظام وإغلاقه هو (فيفا) فقط بناءً على التواريخ المحددة مسبقًا من قبل الاتحاد السعودي والمدخلة في نظام TMS قبل بداية الموسم الرياضي”.