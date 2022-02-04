نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” لقات من تكريم الاتحاد الدولي لكرة القدم لزعيم آسيا بمناسبة مشاركته بـ كأس العالم للأندية في الإمارات.

الهلال حقق المركز الرابع في نسخة 2019:

وجاء ذلك في المشاركة الثانية لزعيم آسيا في البطولة العالمية، بعد أن كان حقق المركز الرابع في مشاركته الأولى في عام 2019 في قطر.

ولعب الزعيم 3 مباريات في نسخة 2019 حقق الفوز في مباراة وحيدة أمام الترجي (1/ 0)، وتعادل في مثلها أمام مونتيري المكسيكي (2/ 2) وخسر لقاءً وحيدًا أيضًا من نظيره فلامنجو البرازيلي (1/ 3).

وسجل أزرق العاصمة 4 أهداف، فيما تلقت شباكه 5 أهداف، محققًا المركز الرابع بعد الهزيمة أمام مونتيري بركلات الترجيح (4/ 3).

موعد مباراة الزعيم ضد الجزيرة الإماراتي:

سيواجه الهلال، فريق الجزيرة الإماراتي بعد غد الأحد في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، حيث جاء ذلك بعد فوز الجزيرة على نادي بيري التاهيتي برباعية لهدف في الدور الثاني.